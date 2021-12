Dani Souza, ex-Mulher Samambaia, irrita produção da Record, diz coluna

A produção do programa “Tudo É Possível”, da Rede Record, parece não estar muito satisfeita com a modelo Danielle Souza, ex-Mulher Samambaia. Segundo informações da coluna Zapping, comenta-se nos bastidores que a moça está dando muito trabalho para os colaboradores do programa comandando por Ana Hickmann.

De acordo com a coluna, Dani, como é chamada no dominical, recusou-se a sair do carro da produção para gravar uma passagem na Avenida Paulista porque os seus seguranças não estavam no local para fazer a sua escolta. A assessoria da modelo negou problemas com a produção e informou que ela preferiu aguardar os seguranças porque estava de maiô.

