Dancidade Bailes tem valsas, boleros e banda ao vivo

Mistura de espetáculo e baile de dança de salão, com direito aos mais variados ritmos: valsa, bolero, salsa, samba, swing americano, gafieira, entre outras cadências tradicionais da manifestação artística que envolve um par de dançarinos.

Quem ficou animado pode agendar: o projeto Dancidade Bailes, que contempla quatro bailes-espetáculos, banda ao vivo, performances e fragmentos de espetáculos de dança, terá abertura, domingo, no Teatro Gregório de Mattos. O evento, que acontece das 18h às 22h, prosseguirá nos dias 14 e 28 de agosto e 18 de setembro (sempre aos domingos) e foi contemplado pelo edital Arte em Toda Parte.

Grupo de valsa

A concepção e coordenação geral do projeto é de Virgínia Da Rin e a direção artística é de Warney Junior. Ele informa que domingo, na abertura do evento, haverá apresentação do grupo de valsa Amor Eterno, do bairro de Cajazeiras.

Está agendada, também, apresentação da dupla de dança de salão Rianei Varjão e Giselle Almeida, que foi campeã do Congresso Brasileiro de Bolero 2015 (RJ). E não só isto. "Jomar Mesquita, bailarino, diretor e coreógrafo da Mimulus Cia. de Dança, de Belo Horizonte, apresentará um fragmento da coreografia Dolores", frisa Warney Junior.

Neste sábado, 30, das 16h às 18h, na Galeria da Cidade, no Teatro Gregório de Mattos, o coreógrafo realiza bate-papo com dançarinos profissionais, amadores, estudantes e interessados na dança. O acesso é gratuito. Entre outros temas, as transformações ocorridas com as danças de salão nas últimas décadas e as mudanças nos formatos dos bailes.



Democrático

Em Dancidades Bailes, uma banda ao vivo, composta por instrumentistas profissionais e com os cantores Noeme Bastos e Cláudio Vidal, executarão música ao vivo para o grande público, que poderá dançar.

"A ideia é de um grande baile onde todos possam participar e também assistir", acrescenta Warney. Ele diz que Salvador abriga 45 grupos de valsa e diz que um dos seus desafios foi montar uma estrutura de baile como se fosse um espetáculo. Entre os 45 grupos, cinco irão participar do projeto.

Dançarino, coreógrafo e professor, Warney Junior, 37 anos dedicados à dança, chama atenção para a ambientação de Gilson Cardoso e Irma Vidal (esta também assina a iluminação cênica). Para Warney, um dos pioneiros da dança de salão no estado, o evento é uma grande vitrine onde artistas e públicos são estrelas.

Dancidades Bailes/ Domingo e dias 14/08, 28/08 e 18/09 (sempre aos domingos), das 18h às 22h / Teatro Gregório de Mattos /Pça Castro Alves/ S/N R$ 20 e R$ 10

