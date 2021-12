Dançarina é eleita Deusa do Ébano de 2013

A dançarina Daiana dos Santos Ribeiro, moradora do bairro da Liberdade, foi eleita Deusa do Ébano na noite deste sábado, 12, durante evento realizado pelo bloco afro Ilê Aiyê, na Senzala do Barro Preto. Daiana foi escolhida entre 13 candidatas e irá, a partir de agora, representar o Ilê em todas as suas apresentações, começando pelo desfile no próximo Carnaval.

"Eu estou em êxtase e não estou acreditando que isso está acontecendo", disse a nova Deusa do Ébano, enquanto deixava o palco após receber das mãos de Vovô do Ilê, presidente do bloco, o troféu de vencedora.

Para a escolha da deusa, foram analisados os trançados dos cabelos, as estamparias das roupas, a dança e desenvoltura das candidatas no palco. Todas as candidatas moram em Salvador.

adblock ativo