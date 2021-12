Dan Stulbach dispensa renovação de contrato com a Globo

O ator Dan Stulbach foi procurado pela Rede Globo para renovar seu contrato de trabalho com a emissora, mas não aceitou a proposta. As informações são da Coluna Zap, do Uol. De acordo com a coluna, o paulista deu preferência a fechar acordos com a empresa somente por cada obra.



O motivo que levou o artista a não fechar com a Globo por período é o desejo de realizar outras atividades fora da emissora carioca. "Eu gosto de televisão, adoro fazer parte de um bom projeto, mas TV não é tudo na vida. Tem teatro e cinema também", explicou.

