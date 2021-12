Dan Stulbach assina com Band para o CQC

O ator e apresentador Dan Stulbach assinou o contrato com a Bandeirantes ensta terça-feira, 11. Stulbach vai substituir Marcelo Tas na bancada do CQC a partir de 2015.

"É uma mudança grande pra mim e representa a oportunidade de fazer algo diferente de tudo que fiz na vida. O 'CQC' é um programa que eu gosto, porque acredito na mistura de jornalismo com humor. Isso de alguma maneira é o futuro do jornalismo, principalmente para os mais jovens. Acho que essa fórmula deixa a informação mais leve e a torna mais acessível. Além disso, a informação com leveza, muitas vezes, acaba sendo mais profunda", disse Dan em nota oficial. Além de Marcelo Tas, outros participantes devem sair do CQC para renovar o quadro de repórteres e apresentadores.

Stulbach ficou conhecido pelo personagem Marcos, de Mulheres Apaixonadas, que batia na esposa com uma raquete de tênis. Ele tem experiência na função de apresentador, pois comanda um programa na CBN e já cobriu férias de Fátima Bernardes no programa matinal dela.

