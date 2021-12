Dan Brown prepara novo livro de sua série best-seller

Robert Langdon, o herói dos livros best-sellers do escritor americano Dan Brown, vai voltar numa nova aventura em 2017, anunciou o autor às vésperas da estreia de Inferno nos cinemas. O anúncio ocorre, coincidentemente, no momento em que a Arqueiro publica uma nova versão do primeiro livro da saga do simbologista de Harvard. Esta edição de O Código Da Vinci que está chegando às livrarias foi adaptada para leitores mais jovens.

Prometido para 26 de setembro de 2017, Origin dá sequência à série que já publicou, além de O Código Da Vinci, Anjos e Demônios, O Símbolo Perdido e Inferno. De acordo com a editora, o livro será escrito com os elementos que tornaram Dan Brown conhecido, ou seja, entrelaçando códigos, ciência, religião, história, arte e arquitetura - revela o Guardian.

"Origin joga o simbologista Robert Langdon num cruzamento perigoso entre duas das questões mais complexas da humanidade e a descoberta de tremer o chão que irá respondê-las", diz a nota da editora.

Ainda de acordo com seus editores, há mais de 200 milhões de exemplares de seus livros espalhados pelo mundo. Só no Reino Unido, foram vendidas 16 milhões de cópias, com O Código Da Vinci (4,5 milhões) encabeçando a lista do autor.

Com Tom Hanks no elenco, a estreia de Inferno no Brasil será no dia 13.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

