Dado Dolabella apresenta filho em blog

O ator e cantor Dado Dolabella aproveitou o dia de Natal e postou em seu blog fotos do filho, João Valentim, que tem apenas quinze dias de nascido, e da esposa Viviane Sarahyba. No post, Dado aproveitou o espaço para agradecer aos fãs pelo carinho diante do bom momento que está passando em sua vida e desejou que ''neste Natal a luz do senhor invada todas as casas do mundo!''.

Vencedor da primeira edição do reality show 'A Fazenda', Dado agracedeu a vitória aos fãs: "Não existem palavras pra agradecer o que vocês fizeram e fazem por mim! Cada voto de A Fazenda! Cada palavrinha aqui escrita por vocês! Isso faz de mim o que sou hoje!".

No blog, Dado também falou da importância dos fãs em sua vida: "Queria que soubessem da importância de vocês na minha vida! Amo muito entrar aqui e saber a opinião, o carinho e até mesmo as broncas que eu levo quando fico ausente! Eu não seria o mesmo sem vocês!", escreveu.



No final do post, o ator e cantor citou frases bíblicas e encerrou dizendo que "ser feliz pode ser uma escolha!''.





