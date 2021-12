Dadá lança canal de culinária no YouTube

A quituteira Aldaci Dadá dos Santos, conhecida como Dadá, vai realizar um coquetel de lançamento do seu programa de culinária no Youtube nomeado de "Canal da Dadá", nesta quarta-feira, 18, no restaurante Na Praça, localizado no Espaço de Cinema Itaú Glauber Rocha.

O programa de estréia do canal traz um bate papo com a jornalista baiana e amante da culinária Rosana Jatobá. Na ocasião, ela também vai falar das novidades da sua tradicional feijoada "Feijão VIP", que será realizado no dia 11 de fevereiro, no Espaço Unique.

A festa, terá apresentações dos artistas Márcio Victor, da banda Psirico, Tatau e Guga Meyra, além de seis horas de serviço All Inclusive com Buffet completo de Feijoada e bebidas diversas.

adblock ativo