Cynthia Senek: “Várias meninas dividiram comigo histórias de gravidez na adolescência”

Cynthia Senek viu sua personagem mudar completamente com a nova temporada de Malhação (Globo). De adolescente descompromissada e imatura, Krica, sua personagem, se casou com Cleyton (Nego do Borel) e se tornou uma mãe e tanto. Não só de um, mas de dois filhos. "Foi uma reviravolta bastante proveitosa. Acho que o público curtiu e me deu a possibilidade de interpretar duas pessoas em uma mesma personagem", avalia a atriz. Na entrevista a seguir, Cynthia fala sobre essa mudança.

Krica passou por várias mudanças nos últimos meses. Como você encarou isso?

Para mim, foi incrível. A personagem saiu da fase de imaturidade, da última temporada, e se tornou uma mãe de família. Uma verdadeira dona de casa e trabalhadora. Agora, ela está com 20 anos, quase 21. Quando a história iniciou, Krica tinha 17 ou 18 anos. Era bem novinha e muitas coisas aconteceram nesse período.

A gravidez na adolescência é comum no Brasil e muitas meninas não têm a sorte da Krica, de estarem com um parceiro que fica ao lado da companheira. Você recebe muitos desabafos de fãs?

Olha, não chegam pedidos de ajuda ou de conselhos. Mas houve um número grande de adolescentes que se identificaram com a Krica e que se manifestaram sobre isso. Quando a Krica descobriu a gravidez, ela ficou assustada. Naquela época, várias meninas dividiram comigo suas histórias, contaram que foi parecido com elas, essas coisas.

A questão da maternidade da Krica pegou você de surpresa?

Foi tranquilo. Até o fato de serem dois, porque tenho irmãos que são gêmeos e eu ajudei muito na criação deles. Os dois estão com oito anos agora e eu tive que me acostumar com arrumar, vestir, segurar e brincar com dois bebês ao mesmo tempo. Procurei alternativas para encarar melhor a fase da gravidez. Uma amiga bem próxima estava grávida e eu pedi que filmasse o parto. Assim que foi possível, ela me mostrou e conversou comigo, dividiu tudo que aconteceu naquele momento. Isso me ajudou bastante.

Quando e como começou sua carreira de atriz?

Aos 11 anos, fiz meu primeiro trabalho como atriz. Foi uma novela da Rede TV!, O Sonho de Luiza, em que eu fazia uma das alunas do colégio e que dançava. Eu não estudava teatro, mas estudava dança desde os 6 anos. Então, minha mãe levou para o teste e eu passei. Depois, com 14 anos, comecei a estudar teatro em São José dos Pinhais, no Paraná. Depois, fui me aprimorando e comecei a fazer curtas e comerciais de TV. Com 20 anos, me mudei para o Rio, em busca de trabalhar mesmo.

adblock ativo