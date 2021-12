Curtas baianos serão exibidos em Tiradentes

A Mostra de Tiradentes, que abre o calendário anual de festivais no país, um dos mais importantes voltados para o cinema independente brasileiro, começa a divulgar sua programação. Entre os curtas-metragens, duas produções baianas foram selecionadas entre os 770 títulos inscritos.

Restos, de Renato Gaiarsa, será exibido na prestigiosa mostra competitiva Foco, a mais importante para o formato no festival. Além dele, Obra Autorizada, de Iago Ribeiro, tem lugar na mostra Formação, voltada para produções de realizadores universitários.

Ambos os filmes já foram exibidos em Salvador durante o Panorama Internacional Coisa de Cinema, e na ocasião Obra Autorizada foi escolhido o melhor curta-metragem baiano pelo júri oficial.

A Mostra Tiradentes acontece de 20 a 28 de janeiro de 2017, comemorando sua 20ª edição. Dentre as homenageadas deste ano, está a atriz e diretora baiana Helena Ignez, nome fundamental para o Cinema Novo e o Cinema Marginal brasileiros.

Em torno do lixo

Em Restos, acompanhamos a rotina de um gari num momento em que os profissionais de limpeza pública de Salvador resolvem fazer uma greve e parar as atividades. O lixo se acumula na cidade, e Salvador chega perto da calamidade.

O diretor Renato Gairsa conta que esse é seu primeiro curta como diretor que ele fez com equipe e orçamento fechados, apesar de já ter realizados projetos mais documentais e experimentais antes.

Hoje Gaiarsa mora em São Paulo onde trabalha como montador para a O2 Filmes. No entanto, ele destaca que sempre manteve uma relação artística com Salvador, trabalhando em filmes de parceiros como os realizadores Rodrigo Luna e Pedro Perazzo.

“Junto com Rodrigo Luna, eu e Peu estamos sempre juntos nos projetos do outro de alguma forma. Foi assim com Arremate, Jessy, Menino da Gamboa, Restos e em outras obras que estão por vir”, revela o diretor.

Perazzo, aliás, é quem escreveu o roteiro de Restos e ofereceu para que Renato dirigisse. O curta já passou também pelo Curta Santos e o Festival de Cinema de Vitória. “Tiradentes, junto com o Panorama, foi o festival que abraçou todas as nossas parcerias. A nossa seleção para a mostra competitiva foi um prêmio incrível para nós”, comemora Gaiarsa.

Desmoronando

Obra Autorizada é um documentário de observação. Uma casa antiga na cidade de Cachoeira, prestes a desabar, é o objeto de atenção do diretor que mira o local e capta a interação das transeuntes que passam por ali. O filme apela para discussões em torno do patrimônio público e das transformações do espaço urbano.

“Eu comecei a filmar uma casa que estava para cair. Ao ver o material notei que a interação das pessoas que passavam na rua, com a casa, comigo e com a câmera, estava criando algo interessante, aí percebi que podia ser um filme”, contou o diretor Iago Ribeiro, que está no terceiro semestre do curso de Cinema e Audiovisual na Faculdade Federal do Recôncavo (UFRB).

O curta já circulou por cerca de 15 festivais no Brasil, incluindo eventos importantes para o olhar documental, como o CachoeiraDoc e o Forumdoc.bh. Iago já realizou outros filmes como exercícios e trabalhos para matérias, mas Obra Autorizada é o primeiro a ganhar destaque fora do universo acadêmico.

