Aquilo que os olhos vêm nem sempre corresponde à realidade. Ou, em outras palavras, as aparências enganam. É nisto que o curta-metragem "Thanks, Smokey" aposta contra o uso de drogas aposta para tentar chamar a atenção do que substâncias psicoativas podem fazer com a percepção das pessoas.

Divertido e bem produzido, o vídeo mostra um rapaz que, após consumir uma droga não identificada, começa a ver flores dançando e mulheres bonitas que escondem um segredo que se descobre no final.

Confira as imagens:

Giovanna Castro Curta bem humorado chama atenção para o perigo das drogas

