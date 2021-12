Curso livre de Produção Cultural acontece em junho no Teatro Escola

As inscrições para o curso livre de Produção Cultural do Teatro Escola, no Teatro Jorge Amado, em Salvador, estão abertas até o dia 14 de junho e custam R$ 200. Contudo, até o dia 7 de junho os ingressos estão com valor promocional de R$ 150.

As aulas do curso livre começam no dia 15 de junho e segue até 27 de julho, sempre aos sábados, entre 14h e 16h, e serão ministradas pelo gestor do Teatro Jorge Amado e idealizador do Teatro Escola Nell Araújo.

As inscrições estão sendo realizadas pelo site do Sympla.

