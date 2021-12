Cunhada de Ana Hickmann sai da UTI: "o pior já passou"

Baleada durante o atentado contra Ana Hickmann, há cinco dias, a cunhada e assessora da apresentadora, Giovana Oliveira, se pronunciou pela primeira vez nesta quinta-feira, 26, através de um post no Instagram.

"Queridos,eu só posso dizer MUITO OBRIGADA por todas as mensagens, rezas, orações e energias positivas que me foram enviadas. Já estou no hospital de SP, saí da UTI, e preciso ainda de alguns cuidados especiais, mas o pior já passou, graças a Deus e a essa força maior divina que com certeza me salvou! Aos poucos vou respondendo todas as mensagens! Não me esqueçam nas orações", escreveu.

Giovana foi atingida por dois tiros - um no braço e outro no abdômen - por Rodrigo Augusto de Pádua, de 30 anos, que entrou armado no quarto do hotel em que Ana estava hospedada em Belo Horizonte.

A assessora foi internada no hospital Biocor, em Nova Lima, Minas Gerais, e chegou a passar por uma cirurgia abdominal para restaurar a circulação da perna afetada pela lesão vascular.

adblock ativo