Zumbis atacam em nova pegadinha de Silvio Santos

Mais uma pegadinha do Programa de Silvio Santos viralizou nas redes sociais. Zumbis - que já assustaram pessoas no metrô, em outra brincadeira - atacam inocentes passageiros de um táxi, no meio de uma estrada deserta.

A pegadinha foi produzida em parceria com o canal AMC e traz um cenário digno de filme de terror. As "vítimas" são levada pelo taxista para um suposto atalho e se deparam com uma árvore - produzida pela equipe - bloqueando a passagem.

Quando o taxista sai do veículo para verificar a situação, é capturado por zumbis, que começam a atacar os passageiros. O vídeo no Youtube já teve mais de 150 mil visualizações.

Veja como termina a brincadeira:

Da Redação

