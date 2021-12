Zorra Total dá lugar a outro humorístico após 15 anos

O Zorra Total, da Globo, na forma que é atualmente apresentado, sairá do ar após 15 anos. De acordo com o colunista Flávio Ricco, a decisão já foi tomada pela direção da emissora, e outro humorístico virá em seu lugar com um formato diferente.

A reformulação está sob o comando de Maurício Farias e Marcius Melhem, que assumiram a elaboração do novo projeto em julho deste ano, com o afastamento do então diretor do programa Maurício Sherman.

A questão do novo título ainda não foi decidida. Alguns entendem que tudo deve ser modificado, mas também há os que preferem pelo menos a manutenção do nome, por ser uma marca já consagrada.

Até a nova atração ser colocada no ar, o Zorra Total continua exibindo os mesmos quadros e personagens criados na gestão de Sherman. Algumas substituições podem acontecer no elenco, para se ajustar à nova fase ou porque alguns atores serão transferidos para novelas, mas, no geral, a Globo não cortará o elenco do programa.

