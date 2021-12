Zeca Camargo vai substituir Ana Maria Braga no ''Mais Você'

O apresentador Zeca Camargo irá substituir, temporariamente, Ana Maria Braga no programa 'Mais Você', da Rede Globo, que entra em férias no mês que vem. As informações são do Jornal Extra.

Ele foi chamado para o lugar da apresentadora, já que André Marques está ocupado com as gravações do programa 'Superstar'. Após recentes mudanças no programa 'Vídeo Show', Camargo foi afastado e se manteve um pouco longe da TV.

Camargo está viajando muito e já passou por lugares diferentes no Brasil e no exterior, visitando continentes como Ásia e Europa. Enquanto não começa as gravações do 'Mais Você', Zeca aproveita o tempo livre em Miami, na Flórida, Estados Unidos.

