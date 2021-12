Zé Maria termina com Isabel após apresentação de dança

Em Lado a lado, Isabel (Camila Pitanga) decide apresentar seu espetáculo de samba no Brasil pela primeira vez. Zé Maria (Lázaro Ramos), a princípio é contra, mas acaba aceitando e fica encantado com a performance da amada no palco. E é isso que vai fazê-lo desistir do romance.

"Eu adorei o espetáculo. Não tem nada de indecente. Foi a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Você dançando era uma visão. Fiquei orgulhoso de você tá levando o samba pra longe. Mais importante ainda que pra Paris, mostrar ali na Ouvidor, pros que foram donos de escravos, saberem do que a gente é capaz. É o que eu queria fazer com a capoeira, mas não consigo", dirá.

Isabel, sem palavras, chora.

