Zé Loreto defende papel de vilão antes de estreia da novela

Acostumado a interpretar personagens bonzinhos na TV, José Loreto vai dar vida a um vilão na próxima novela das 18 horas da Globo, "Boogie Oogie", que estreia na próxima segunda-feira, 4, substituindo "Meu Pedacinho de Chão".

Pedro é um militar, manipulador, impulsivo e muito focado. "O problema do Pedro é que ele se foca nas coisas erradas. Ele cresceu achando que passar por cima das pessoas era o certo. Ele é focado, mas da maneira errada", explicou Loreto ao site oficial da trama.

Além disso, o ator acredita que Pedro tem um motivo para ser tão obsessivo. "Ele tem suas motivações para passar por cima de tudo e de todos. Acredita que foi traído e tem certeza que ele e a Sandra, personagem de Isis Valverde, foram predestinados um para o outro. Então toda a vilania dele é por amor. Um amor doentio, analisando de fora, mas por amor", afirmou.

Loreto questiona até que ponto o personagem pode ser rotulado como vilão. "Ele foi muito injustiçado. Arma coisas para ficar perto da Sandra. É um grande manipulador", explicou.

Embora não concorde com a maneira com que Pedro conduz seus planos para ficar com Sandra, Zé Loreto pontuou uma semelhança com o personagem. "O Pedro é um apaixonado. Eu lembro que, quando era jovem, era impulsivo. Então tento entender. Existe toda uma justificativa para o que ele faz", lembrou.

