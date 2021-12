Zé Alfredo morre na frente dos filhos e de Maria Marta

Foram gravadas nesta terça-feira, 16, as cenas da morte e do velório do protagonista da novela Império, José Alfredo. Na cena, que vai ao ar na quinta-feira, 18, o comendador terá uma convulsão e irá "morrer" diante dos seus filhos, Maria Marta e Maurílio.

"As pessoas todas concentradas ali... Foi uma comoção, foi bonito. Mesmo sem eu ver, porque morri em cena, eu senti as pessoas comovidas em volta", disse Alexandre Nero, intérprete de Zé Alfredo, em entrevista ao j Globo.

Ainda em entrevista, o ator brinca dizendo que gostaria de morrer de mentira só pra saber quem gosta dele de verdade.

Cena da morte do Comendador

