Yuri é eliminado do BBB 13

Yuri foi o elimina do do paredão tripo do Big Brother Brasil 13 com 45,68% . Na noite da última terça-feira, 5, o público decidiu quem deveria deixar o programa e o brother levou a pior após enfrentar Marcello, que teve 44,57% dos votos, e de Fani, com 9,76%.

Ao sair da casa, o brother se disse atordoado com o resultado do primeiro paredão triplo e confessou que vai esperar Natália fora da casa. Sobre o vencedor da disputa, Yuri acredita que Anamara vai levar a melhor. "Eu achava que o Marcelo era um grande jogador e iria ganhar o programa, mas agora eu acho que vai ser a Anamara", disse.

