Yudi Tamashiro e Bárbara Guerra vencem 'Dancing Brasil' 2017

Yudi Tamashiro e a bailarina Bárbara Guerra são os vencedores da segunda temporada de "Dancing Brasil". O final do reality show musical da TV Record ocorreu na noite desta nesta segunda-feira, 25.

A dupla, a querida do público, conquistou 80,70% dos votos. Eles levaram para casa um prêmio de R$ 500 mil e um carro zero km. "Ainda não caiu a ficha, porque me dediquei tanto", disse o rapaz.

#YudiCampeão

