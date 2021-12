Yoná Magalhães conversa sobre a carreira no Damas da TV

Com 49 anos de carreira, a história da atriz Yoná Magalhães quase se confunde com a da própria televisão. Grande nome também do teatro e do cinema nacionais, Yoná é a convidada do programa Damas da TV, que vai ao ar nesta quarta-feira, 18, às 21h, no Canal Viva.

Na entrevista, ela conta que tem saudade da cumplicidade da equipe das primeiras telenovelas, fala sobre a admiração que sente pelo trabalho de outros atores e do entrosamento especial que tinha com Dercy Gonçalves.

Com o ator Carlos Alberto, com quem era casada à época, Yoná fez o Brasil torcer por um final feliz entre os personagens Frederico Aldama e Maria Tereza em Eu Compro Essa Mulher (1966), de Glória Magadan.

O casal formou o primeiro par romântico da TV Globo no folhetim inspirado na obra O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Os dois viveram diversos casais em novelas naquela década. Sobre esse período, Yoná conta que havia uma proximidade maior entre os atores e a direção.

"Como éramos poucos, ficávamos muito chegados. Batíamos na porta para falar com o Walter (Avancini) e até mesmo com o Dr. Roberto (Marinho). Havia um contato muito gostoso, uma certa intimidade. Por conta do estouro que é hoje, isso se perdeu. Até os próprios colegas. Você faz uma novela e está junto. Depois, não se vê mais".

Dos muitos atores com quem contracenou, ela destaca a parceria especial com Dercy Gonçalves. "Trabalhar com a Dercy foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. Criatura gostosa e doce. Ela lia o script, mas não se dava ao trabalho de decorar. Como eu já sabia disso, decorava o meu, decorava o dela. Deixava falando o que ela quisesse, quando ela ia calando a boca, eu entrava com o meu texto. E nos demos muito bem assim, foi ótimo", recorda.

adblock ativo