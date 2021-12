Xuxa surpreende ao visitar casa de fã em Salvador

Manuela Azevedo teve uma grande surpresa na noite desta quinta-feira, 20, ao abrir a porta de sua casa e ver que quem estava tocando a campainha era ninguém menos que Xuxa. Isso mesmo, a "rainha dos baixinhos" veio a Salvador gravar um quadro para o novo programa dela na Record, em que a apresentadora surpreende os fãs em suas casas.

Usando uma peruca preta como disfarce, Xuxa chegou ao condomínio Colina de Piatã, por volta das 20h, e, apesar de não demorar muito no local, foi o tempo suficiente para deixar Manuela sem palavras pela segunda vez.

Fã da apresentadora desde os tempos do programa "Xou da Xuxa" (Globo), Manuela realizou o sonho de infância aos 8 anos, quando foi ao programa de Xuxa com uma tia, em sua primeira viagem ao Rio de Janeiro. Lá, conseguiu chegar perto dela e até tirou uma foto.

E foi com essa história que a fã, hoje com 32 anos e mãe do pequeno Gabriel, de 2 meses, teve a chance de reviver o momento de chegar perto da artista novamente.

"Eu sempre acompanhei o trabalho da Xuxa ao longo desses anos e me programei para assistir ao novo programa dela (que estreou na Record no último dia 17). Foi quando fiquei sabendo do quadro 'Toc Toc' e escrevi uma mensagem no Facebook dela dizendo que era fã e que já tinha ido ao programa no Rio quando era pequena. Depois disso a produção dela entrou em contato comigo querendo meus dados e endereço e saber se eu tinha condições de ir novamente ao programa. Eles falaram que viriam aqui me conhecer e saber mais da minha história e eu aceitei. Quando chegaram, eles me ligaram. Não acreditei quando abri a porta e Xuxa apareceu", contou.

Manuela informou que a visita da artista foi rápida, cerca de 30 minutos, mas intensa. "Eu não sei dizer o que senti. Não dá para descrever. Eu só fazia tremer. Nem sabia o que estava acontecendo direito. Foi tudo muito rápido", descreveu Manuela.

Sobre os tempos que passaram juntas, Manuela foi só elogios para a apresentadora: "Ela é um amor. Super simpática e ficou bem à vontade na minha casa. Logo que entrou, foi lavar as mãos no banheiro para ir ver meu filho. É um doce de pessoa. Ainda estou sem acreditar", contou ela, que estava sozinha com o filho, esperando o marido chegar do trabalho.

Além de Manuela, outros moradores também realizaram o sonho de encontrar a Xuxa tão perto. Ivanir Pereira dos Santos foi uma das moradoras do condomínio que aproveitou o momento e garantiu uma foto com a apresentadora. Quando ela e a filha Graziela souberam que Xuxa estaria em seu prédio, resolveram aguardar para tentar vê-la. Mas elas conseguiram algo a mais: uma foto para guardar de recordação.

"Quando ela entrou, não reconheci porque ela estava disfarçada. Aí fiquei no hall do prédio esperando. Quando ela desceu ainda fiquei um pouco na dúvida, mas quando ela me olhou e sorriu eu tive certeza que era ela. O sorriso dela é inconfundível. Ai eu disse: Xu, tira uma foto comigo? Ai ela me abraçou, me deu um beijo, pegou meu celular e fez a foto, pois eu estava tão nervosa que não conseguia tirar", contou Ivanir.

A moradora disse ainda que é difícil de acreditar no que aconteceu: "Eu não tive reação quando eu a vi. Ela é linda, gentil e maravilhosa. Essa é uma lembrança que vou guardar para o resto da minha vida".

Xuxa, que esteve no prédio acompanhada da equipe de produção e cinco seguranças, deixou o prédio por volta das 20h40. A apresentadora saiu dirigindo.

A apresentadora, que está a todo vapor com as gravações do novo programa na Record, gravou um vídeo nos bastidores da atração avisando que estaria na capital baiana no dia 21. A apresentadora ainda disse que iria entrevistar algum famoso na Bahia, mas o nome não foi divulgado.

adblock ativo