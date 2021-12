Xuxa revela que estreia programa na Record em agosto

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou que sua estreia na Record está prevista para o mês de agosto. A rainha afirmou ainda que o programa, batizado com seu nome, será semanal, ao vivo e, possivelmente, às segundas-feiras, segundo a colunista Camila Gomes, do site F5.

Xuxa só não divulgou a data exata da estreia, pois nem tudo está pronto ainda. "Só vou saber quando o cenário ficar pronto", afirmou.

O programa de Xuxa é inspirado no talk show americano The Ellen DeGeneres, apresentado pela comediante de stand-up Ellen DeGeneres. Nos Estados Unidos, o programa é o segundo mais visto entre as mulheres de 25 a 54 anos.

