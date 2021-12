Xuxa quer estrear na Record entrevistando Silvio Santos

A apresentadora Xuxa planeja estrear seu programa na Record com uma entrevista com Silvio Santos, o dono do SBT, emissora concorrente, de acordo com a Coluna de Flávio Ricco, no Portal Uol. A nova atração está programada para estrear em agosto.

"Pessoas próximas a ela asseguram que Xuxa está fazendo de tudo e mais um pouco para conseguir uma entrevista com Silvio Santos, desde as vias normais - por meio de assessorias, até pelos meios diretos, o corpo a corpo", revela o colunista.

A apresentadora já teria pensado, inclusive, nesse plano B, caso o dono do SBT não aceitasse participar formalmente do programa. Ela iria pessoalmente e de surpresa entrevistar Silvio Santos nos lugares que ele costuma ir.

De acordo com Ricco, Xuxa já teria oferecido o seu nome para um dos produtos da Jequiti Cosméticos, de propriedade de Silvio, em troca da entrevista na abertura do programa. A "Rainha dos Baixinhos" está realmente disposta a conseguir o que quer.

