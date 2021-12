Xuxa quer entrevistar Silvio Santos na estreia na Record

Xuxa está com toda energia para a estreia do seu programa na Record, marcado para agosto. Tanto que a rainha dos baixinhos está fazendo o possível para conseguir uma entrevista com Silvio Santos.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Uol, pessoas próximas à apresentadora dizem que, além de tentar o contato por meio de assessorias, Xuxa está disposta a falar pessoalmente com o dono do SBT.

Ainda segundo o colunista, a loira também estaria pensando em ceder seu nome para um novo perfume da Jequiti.

