Xuxa pode ficar um ano longe dos palcos e da TV

A apresentadora Xuxa pode ficar um ano fora da telinha da Rede Globo. Isso porque a apresentadora foi diagnosticada com uma inflamação nos pequenos ossos do pé, denominada de sesamoidite.

Xuxa pode ter desenvolvido a doença devido ao frequente uso do salto alto nas suas coreografias em shows e no palco. Segundo a coluna Outro Canal do UOL, a apresentadora pode passar de seis meses a um ano longe dos palcos.

