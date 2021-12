Xuxa pede desculpas após sugerir submeter presos a testes de vacinas e remédios

A apresentadora Xuxa divulgou, na madrugada deste sábado, 27, dia em que completa 58 anos, um vídeo nas redes sociais se desculpando por declarações feitas durante uma llive, na noite desta sexta-feira, 26, realizada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Na entrevista, que tinha como tema a defesa dos direitos dos animais, a apresentadora sugeriu que presos fossem usados como cobaias de testes para vacinas e remédios, pois assim “serviriam para alguma coisa antes de morrer”.

“Estou aqui pedindo desculpas para vocês. Não usei as palavras certas. Pensei muitas coisas e quis falar sobre muitos assuntos sobre maus tratos aos animais e fiz a mesma coisa: também julguei e maltratei. A todos vocês que me julgaram, julgaram certo. Eu errei e estou aqui pedindo desculpas a vocês”, disse Xuxa no vídeo.

O pedido de desculpas foi publicado poucas horas após a repercussão negativa da frase polêmica enquanto Xuxa comentava o uso de animais na elaboração de cosméticos.

Ela disse: "Eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim para as pessoas, que pode parecer desumano, porque, na minha opinião, eu acho que existem muitas pessoas, muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas, que estão aí pagando seus erros para sempre em prisão, que poderiam ajudar nesses casos aí, de pessoas para experimentos, sabe?”, disse a a presentadora. E continuou: “acho que pelo menos eles serviriam para alguma coisa antes de morrer, entendeu? Para ajudar a salvar vidas, com remédios, tudo."

