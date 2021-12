Xuxa pede desculpa por não apresentar programa

Xuxa não apresentou seu programa na Record na noite desta segunda-feira, 14, e pediu desculpas ao público por meio de um vídeo exibido logo início da atração, que foi comandada por Rodrigo Faro, Ticiane Pinheiro e Marcos Mion.

Nas imagens, a apresentadora aparece abatida e de luto por conta da morte de seu irmão mais velho, Cirano Rojabaglia, que foi vítima de um infarto na madrugada do último sábado.

"Oi, gente. Boa noite. Primeiramente estou aqui para pedir desculpas por não poder estar aí com vocês, mas o intuito do programa é levar alegria para que a semana de vocês comece bem. Eu não estou conseguindo levar alegria, então eu quero que vocês fiquem com meus amigos, que vão fazer de tudo para que vocês se divirtam bastante. Quero agradecer também todo o carinho que tenho recebido. Peço que continuem rezando pelo meu irmão", disse Xuxa.

O velório e o enterro do irmão de Xuxa aconteceu no domingo, no Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, no Rio de Janeiro. Cirano deixou três filhos, Paloma, Pedro e Nikki Meneghel.

