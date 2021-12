Xuxa negocia participação em evento do SBT, diz colunista

A apresentadora Xuxa Meneghel está negociando com o SBT. Segundo o colunista Leo Dias, a rainha dos baixinhos pretende participar do programa Teleton em troca da presença de Sílvio Santos na estreia de seu novo programa na Rede Record, no dia 17 de agosto.

Se tudo certo, Xuxa - que nunca foi ao programa destinado à solidariedade, por proibição da Rede Globo -, irá dividir o palco com a cantora e amiga Ivete Sangalo e com o próprio Sílvio.

