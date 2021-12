Xuxa fecha acordo e se muda para a Record

A apresentadora Xuxa terá um novo rumo na televisão. Após 30 anos na Globo, a rainha dos baixinhos finalmente fechou com a Record depois de uma negociação que, segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, já vinha se arrastava por quase um ano.

As última cláusulas do contrato foram acertadas nesta segunda-feira, 2, à noite entre a direção da Record, Xuxa (diretamente de Miami, nos EUA) e seus advogados. O acordo entre as partes deve ser assinado na próxima semana.

Os valores e detalhes da negociação não foram revelados, mas especula-se que Xuxa vá receber R$ 1 milhão de salário e mais participação em merchandisings e faturamento comercial de seus programas.

A contratação de Xuxa pela Record deve está entre as mais caras contratações da história da TV brasileira.

adblock ativo