Xuxa fala sobre vontade de ser avó: 'eu sei que está muito cedo'

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 56 anos, respondeu a perguntas sobre sua vida pessoal em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, que vai ao ar no próximo domingo, 27.

Entre elas, Xuxa comentou sobre o sonho de se tornar avó, mas ressaltou que não pretende pressionar sua filha para isso: "Eu sei que está muito cedo. Ela acabou de fazer 21 anos. Eu não estou apressando a Sasha".

Xuxa também falou sobre ser uma pessoa conhecida do público: "[A fama] me deu muita coisa, mas me tirou a liberdade de ir e vir para alguns lutares que eu queria ir", afirmou.

O Domingo Espetacular com a entrevista de Xuxa irá ao ar no próximo domingo, 27, às 19h45, na Record TV.

