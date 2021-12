Xuxa é homenageada por Sasha durante programa

Por conta de seu aniversário, comemorado no último fim de semana, a apresentadora Xuxa Meneghel foi homenageada por amigos, familiares e artistas em seu programa na noite de segunda-feira, 28.

Em uma rara aparição na TV - mesmo que em um vídeo -, a filha da rainha dos baixinhos, a jovem Sasha, de 17 anos, fez uma declaração cheia de elogios para parabenizá-la.

"Mãe, parabéns! Parabéns pela mulher incrível que você é. Você tem um coração tão lindo. Eu tenho tanto orgulho de ser sua filha. Você é a mulher mais carinhosa e humilde que eu conheço. Eu te amo muito, muito. Ah, você também é a mais teimosa e cabeça dura. Mas eu te amo mesmo assim, desse jeitinho. Aproveita muito hoje. Um beijo", disse.

Emocionada, Xuxa correspondeu o carinho. "Se a Sá fala que eu sou uma baita de uma mãe, ela tem que saber que ela é tudo que eu queria", falou.

"Todo mundo sabe que eu tinha muita vontade de ser mãe. Eu queria ter uma filha. Aos vinte e poucos anos, eu coloquei na cabeça que iria ter uma menina e do signo de leão. Eu já imaginava que ela ia ser esse leãozinho. Eu sabia que ela seria assim. Eu sonhei com ela com essa cor de cabelo, cor de olho. As pessoas diziam que ela seria loira de olhos azuis.. E eu dizia que não", completou.

A apresentadora ainda seguiu revelando o apelido carinhoso da filha. "A minha mãe a chama de pinturinha porque ela já acorda com cílios postiços e a boca pintada. Ela é do jeito que eu sonhei", declarou.

