Xuxa diz que o programa é diferente de tudo que existe na TV

Xuxa nunca esteve tão brincalhona. Parece uma criança que acabou de ganhar um presente. O "mimo", no caso, é seu novo programa na Record, que estreia nesta segunda-feira, 17, às 22h30. "Estou ansiosa, mas a minha expectativa é a melhor possível. A equipe está muito afinada", afirmou a loira em entrevista coletiva realizada no Rio de Janeiro.

A nova atração contará com reportagens, artistas no palco e muita interatividade - com direito a visitas inesperadas à casa de fãs. O formato, garante a apresentadora, não tem nada a ver com talk show, conforme vinha sendo divulgado por parte da imprensa. "É diferente de tudo que está no ar", diz ela. E ao vivo, o que representa motivo de preocupação.

"Não sei fazer programa ao vivo, nunca fiz. Tenho muita vontade de acertar, mas peço a todos que esperem a estreia, assistam para depois falar", disparou ela, direcionando-se principalmente aos críticos de tevê.

O Programa Xuxa Meneghel terá uma plateia formada por 180 pessoas escolhidas pela produção. Os primeiros convidados já estão definidos: serão os protagonistas da novela Os Dez Mandamentos e o cantor Alexandre Pires.

Um clipe apresentado na coletiva de imprensa também deu pistas sobre outras atrações. Tom Cruise desejando sorte para Xuxa e Gabriel Medina ensinando a apresentadora a surfar apareceram entre cenas de futuras apresentações. Há previsão de que Xuxa saia dos estúdios para fazer reportagens e matérias especiais, inclusive fora do Brasil.

Liberdade

A tão decantada liberdade que ganhou na emissora de Edir Macedo também voltou a ser assunto. Porém, Xuxa fez questão de dizer que as comparações - com a Globo - já estão ultrapassadas. E aproveitou para pedir aos fãs que não falem mal da sua antiga casa. "Não quero falar da Globo e também não quero que ninguém fale mal. Ela foi uma mãe para mim, que me podou em algumas coisas, mas me deu muitas outras", afirmou.

Na nova emissora, tudo é permitido, exceto falar sobre religião. "Estou me sentindo como uma criança, aos 52 anos. Cheguei a um lugar onde fui muito bem recebida e me disseram: Você pode tudo! A única coisa que me pediram foi para não falar de religião", disparou.

Sexo pode. Mas que ninguém espere uma aula sobre o tema. "É um assunto natural para todo mundo. E o horário vai me permitir perguntas mais picantes. Mas não é nada do que andam falando por aí. Já teve gente dizendo que o programa teria uma cama, eu e o Junno (Andrade, namorado da apresentadora). Vou 'junnar' muito, mas em casa", brincou ela.

Bem-humorada, Xuxa também falou sobre o dia escolhido para o programa: segunda-feira, que ficou consagrado por Hebe Camargo. "Primeiro, a direção queria que fosse às quartas e achei o 'melhor dia do mundo'. Aí surgiu a ideia de ser às segundas, fiquei meio assim, mas depois vi que era um sinal. Segunda-feira era o dia da Hebe e acho que tem um dedinho dela", declarou.

Para o diretor, Mariozinho Vaz, a intimidade com a apresentadora será a forma de 'controlar' a Rainha. "A gente se entende pelo olhar. É assim que eu pretendo guiar o programa. No mais, quando ela ou nós errarmos - seja uma palavra, um VT colocado fora de hora - vai soar uma sirene. Vamos assumir todos os nossos erros", afirmou o diretor.

