Xuxa desagrada Universal e pode ser cortada

Membros da Igreja Universal do Reino de Deus não estão nada satisfeito com o desempenho de Xuxa na tela da TV Record. Eles já estariam preparando uma rescisão com a apresentadora e já planejam boicotá-la.

Segundo o colunista Daniel Castro, do Site Uol, um executivo da área artística da emissora, escalou um diretor para assistir atentamente o programa da loira, com o objetivo de censurá-la. Tudo isso, porque eles consideram que, nos últimos programas, Xuxa tem adotado uma linguagem considerada "constrangedora" e "muito sexual".

Em algumas entrevistas, como a de Anitta, Preta Gil, Sergio Malandro e Luana Piovane, a apresentadora tocou em assuntos como sexualidade, masturbação e uso de brinquedos sexuais.

No programa da semana passada, em uma entrevista com Marcelo Rezende, a rainha dos baixinhos roubou a cena e voltou a falar sobre um outro caso de abuso sexual que sofreu na infância. De acordo com Castro, um executivo da igreja não gostou nada disso.

A audiência também tem preocupado a emissora. O programa noturno não está dando o retorno esperado, em alguns momentos a apresentadora tem perdido audiência para programas do SBT: Ratinho e Máquina da Fama.

