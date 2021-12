Xuxa atrai anunciantes para a Record

Mal assinou com o contrato com a Record e Xuxa já está rendendo bons resultados para a emissora. Segundo o colunista Leo Dias, do Jornal o Dia, empresas já fazem fila para anunciar no programa da apresentadora.

Itamar Serpa, dono da Embelleze, até marcou presença na recepção feita para Xuxa pela emissora, no último dia 5, na sede da Record em São paulo. Ele esteve assistindo à movimentação e já garantiu espaço no programa, que ainda nem tem data para estrear.

Um dos anunciantes também confirmados é o creme Cicatricure, do qual Xuxa já é a garota propaganda.

