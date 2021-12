Winona Ryder volta ao centro das atenções com papel em Stranger Things

Winona Ryder, atriz de sucesso nos anos 1990, voltou ao centro das atenções recentemente com Joyce Byers, seu papel em Stranger Things, série original da Netflix. A personagem é uma funcionária de loja e mãe, cujo filho some misteriosamente. Em entrevista à New York Magazine, Winona faz um paralelo entre seu papel e as mães da vida real, que conhece.

"Eu sinto como se ela [a personagem] fosse uma dessas pessoas que têm sonhos, mas tem filhos. Isso me faz pensar nas mulheres que conheço que têm filhos. Elas se sentem culpadas por pensar que poderiam querer algo além das crianças. Isso é uma coisa estranha", disse.

A atriz conta que é muito questionada sobre como conseguiu fazer o papel, já que não é mãe. "Eu sei que nada pode se comparar, já que eu não tive a experiência, mas quando minha sobrinha nasceu, senti que pularia na frente de um carro e morreria por essa pequena pessoa que eu mal conhecia", revela.

Na entrevista, ela ainda fala sobre os problemas psicológicos de sua personagem e de como a sociedade lida mal com esse tipo de situação. "Há uma linha em Stranger Things onde alguém diz: "Ela teve problemas de ansiedade no passado. Muitas pessoas entenderam isso como 'oh, você sabe, ela é louca'. Pensei: 'Ok, espera um segundo, ela está lutando'. Duas crianças, pai ausente, trabalhando muito. Quem não seria ansiosa?", questiona Winona.

"Eu estou tão cansada de pessoas diminuindo mulheres por serem sensíveis ou vulneráveis. É tão bizarro para mim", desabafa. Isso porque a própria atriz já revelou ter sofrido de depressão e ansiedade no passado.

"Lembro que fiz uma entrevista com Diane Sawyer e falei sobre minhas experiências com ansiedade e depressão, e acho que, fazendo isso, ficou essa imagem de 'louca'. Recentemente percebi que é literalmente impossível tentar mudar essa história", relembra. A entrevista em questão foi ao ar em 1999 e, no final da conversa, Ryder contou que ela se sentia envergonhada por estar deprimida.

A atriz contou que a revelação chegou a ajudar mulheres na época.

