William Waack e Cristiane Dias trocam alfinetadas ao vivo

O clima esquentou em um estúdio da TV Globo na madrugada desta quinta-feira, 18. Em uma saia justa, os apresentadores do "Jornal da Globo" William Waack e Cristiane Dias trocaram indiretas.

Tudo começou após os jornalistas voltarem de um ao vivo com entrevista com as atletas do vôlei de praia Ágatha e Bárbara. Cristiane por não ter sido cumprimentada pelo colega na abertura do programa, comentou: "Boa noite, boa noite a todos, agora finalmente ele me deu um oi, mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende".

Em seguida, ela mudou de assunto: "Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora...".

Waack, demonstrando ter percebido a alfineta da parceira, questionou: "vamos falar de vôlei?". Cristiane manteve o tom irônico e devolveu: "Quer continuar?", disse ela, com um sorriso sem graça no rosto.

O clima continuou no programa. No final do telejornal, a ironia partiu de Waack. "Tá todo mundo esperando o que você vai comentar", disse o jornalista, ao se referir a uma reportagem sobre os atletas da ginástica.

"Tô impressionada com esses meninos. Sem mais", respondeu Cristiane. Waack não ficou satisfeito com a resposta e perguntou se era só aquilo que ela ia responder. "Você quer que eu saia falando mesmo o que eu tô pensando?", disse a apresentadora, encerrando a conversa.

Climão no jornal da Globo "Você quer continuar???" pic.twitter.com/mJ9cHANcEm — felpys (@feIpys) 18 de agosto de 2016

adblock ativo