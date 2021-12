William Bonner: "Sou uma pessoa normal, como todos"

William Bonner é um dos rostos mais conhecidos do telejornalismo brasileiro por ancorar o noticiário de maior audiência da TV Globo, o "Jornal Nacional". Mesmo assim, o jornalista é de uma timidez incrível e só se solta um pouco quando está nas redes sociais, ferramenta que, inclusive, ele tem usado também para tentar alavancar a audiência do programa que já foi bem melhor em outros tempos. Pouco visto em festas ou estreias badaladas, nem ele nem a mulher - a também jornalista Fátima Bernardes - costumam falar sobre a vida pessoal e comentam muito pouco sobre a profissional. No entanto, por conta de seu programa matinal na Globo, Fátima admitiu que tem mostrado um pouco mais de suas histórias, sendo que muitas delas, obviamente, incluem Bonner. Nesta entrevista, entretanto, Bonner fala sobre temas polêmicos como a saída da jornalista Patrícia Poeta da bancada do JN e sobre críticas que recebeu de políticos e internautas durante o período das eleições de 2014. "Fomos atacados!", admite ele.

A bancada do Jornal Nacional passou por mudanças recentemente. Como você avalia o seu trabalho em meio a tantos acontecimentos?

O Jornal Nacional atingiu um grau de maturidade altíssimo. A Copa do Mundo e as eleições aconteceram em um período em que as redes sociais estão em alta. Em relação às eleições, os partidos políticos se apoderaram delas com insultos a outros partidos e aos profissionais da imprensa que estavam ali apenas desempenhando seu trabalho. Fomos atacados! Esse foi o ponto negativo em um ano que teve muitos pontos positivos. Tivemos um ano de muito trabalho, que foi importantíssimo para o país, com coberturas sobre corrupção. O ano de 2014 vai ficar marcado. O Brasil ficou dividido. Não podemos negar isso. Neste ano teremos muitas mudanças no JN. O telejornal é mutável! Outra coisa: ninguém é mais importante do que o JN. Ele é grande. Todo mundo está ali de passagem.

Você diz isso por conta da saída da Patrícia Poeta?

A troca da Patrícia Poeta pela Renata Vasconcellos se deu da maneira mais suave possível. Houve muita especulação! Eu li de tudo: disseram que foi minha culpa, do diretor, que teve guerra... Muitas fofocas sem fundamento. A verdade é que a Patrícia decidiu fazer do JN um período de experiência da belíssima carreira. E aconteceu com ela o que eu vi acontecer em casa com a Fátima. Ela entendeu que a felicidade profissional dela não estava mais ali. Deixar o programa não é um crime. Se ela entendeu que a experiência foi suficiente... Eu sempre digo para os meus filhos que eu não enxergo carreira bonita se não for pelo prazer do que se está fazendo. Ela é jovem e talentosa e não tem motivo para sacrificar o desejo de fazer algo ligado ao entretenimento. Torço muito pela Patrícia e tenho certeza de que a Renata está muito feliz na bancada.

Você é assíduo nas redes sociais. Podemos acreditar que é o William Bonner de verdade?

Durante os últimos quatro ou cinco anos, me diverti muito nas redes, mas não tinha a ver com o que faço no JN. E as pessoas diziam: 'Ah, nem parece aquele cara sério'. Eu não sou um louco, sou uma pessoa normal, como todos, e não tenho o mesmo comportamento em todas as situações. No fim do ano eu disse: 'Quero fazer chamadas do JN pelo meu celular para a internet'. Não inventei nada. O vídeo que eu faço com meu braço treme. E eu quero que seja assim porque o braço da gente treme. Nada de pau de selfie! (risos). Ninguém até agora reclamou. Padrão Globo de qualidade na TV tem que existir, mas na web a gente inventa. Só tenho recebido elogios. Gosto muito dessa troca com o público. São eles os grandes responsáveis pelo nosso sucesso. Gosto de ser chamado de "tio" pelos internautas. Acho engraçado.

Como é o seu contato com a fama? Você é mais reservado?

Não tenho muita paciência com os paparazzi. Isso sempre existiu. A questão é que, com a internet, isso tudo ficou muito rápido. Eu não almejo a fama. Eu queria fazer o meu trabalho. E a fama acabou acontecendo. O preço é esse. Não posso mais andar na rua como eu andava há alguns anos, todo esculachado. Eu agora saio de casa pronto para sair em uma foto (risos). É do jogo.

