William Bonner quebra o pé e se afasta do Jornal Nacional

O jornalista William Bonner quebrou o pé direito nesta terça-feira, 5, e ficará afastado do Jornal Nacional (TV Globo). O telejornal será apresentado até esta quarta, 6, por Heraldo Pereira.

Bonner deve voltar na segunda-feira, 11, mesmo com o pé imobilizado. O jornalista tinha planejado uma viagem de férias para a Itália, mas decidiu adiar os planos já que está usando bota ortopédica e muletas. Ele viajaria com a fisioterapeuta Natasha Dantas, sua nova namorada.

O apresentador postou uma foto do pé machucado no Twitter. "Pé quebrado. Três dias com ele pro alto. Mas, na segunda, o tio volta. De bota e muleta, por oito semanas", publicou.

Ele não explicou direito como foi o acidente, mas colocou desenhos de um buraco de rua e de um homem caminhando, insinuando que teria se ferido assim.

🕳🏃🏻Pé quebrado. 🚑 3 dias com ele pro alto. ⏳ Mas, na segunda, o tio volta. 📺 De bota e muleta, por 8 semanas. 😉 — William Bonner (@realwbonner) 6 de setembro de 2017

