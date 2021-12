William Bonner chama Temer de ex-presidente no Jornal Nacional

O jornalista William Bonner cometeu uma gafe na edição do Jornal Nacional (TV Globo), na noite desta quarta-feira, 17. Ele chamou Michel Temer de "ex-presidente". O jornal começou com Bonner dando a notícia da delação premiada de Joesley Batista, dono do grupo JBS, na qual mostrou a gravação de Michel Temer aprovando o silêncio de Eduardo Cunha.

Após o ato falho, os internautas não deixaram passar a gafe de William Bonner. Comentários como "O Bonner chamou Temer de ex-presidente no ato falho mais épico da TV brasileira" circularam no Twitter. "William Bonner chama Michel Temer de ex-presidente ao vivo. O tombo foi grande", disse outro internauta.

