Will Smith planeja volta de "Um Maluco no Pedaço"

O seriado de comédia "The Fresh Prince of Bel-Air" , ou "Um Maluco no Pedaço" - como ficou conhecido no Brasil -, pode voltar ao ar. Segundo o site "TV Line", Will Smith está preparando uma nova versão da série que o tornou conhecido.

De acordo com a publicação, o ator será o produtor executivo e administra o projeto, que ainda está em "fase muito inicial" de desenvolvimento, por meio de sua empresa, a Overbrook Entertainment.

Ainda segundo o site, a ideia depende ainda do apoio de algum canal de televisão para ser levada adiante.

A "NBC", emissora que exibiu o seriado nos Estados Unidos, no período de 1990 a 1996, disse estar aberta a conversar com Will para tentar uma parceria.

Não se sabe ainda se o programa - que tinha como base as aventuras de um jovem negro e pobre da Filadélfia, que vai morar com os tios ricos em uma mansão de Bel-Air, em Los Angeles - será uma reedição ou uma sequência da história original.

No elenco original de "Um Maluco no Pedaço", estavam também os atores Alfonso Ribeiro, James Avery, Tatyana Ali, Janet Hubert-Whitten, Karin Parsons e Joseph Marcell.

