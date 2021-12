O ator, rapper e jogador de basquete da Filadélfia (EUA), Jabari Banks, será o novo Will, de “Bel-Air”, o reboot dramático da série de comédia dos anos 90, “Um Maluco no Pedaço''. O próprio Will Smith, que protagonizou a atração e agora é um dos produtores da nova versão, deu a notícia à Banks.

Com 148 episódios, Um Maluco no Pedaço foi originalmente exibida entre 1990 e 1996. A série girava em torno de um adolescente de origem humilde que vai morar com os tios ricos após se envolver em confusão com gente perigosa.

Com um tom mais dramático, Bel-Air se aprofundará em conflitos, principalmente raciais, para mostrar a realidade do homem negro nos EUA de hoje. Antes mesmo de ser lançada, a nova versão já teve a segunda temporada confirmada. A Peacock fará a exibição, ainda sem data de estreia.

Formado na Universidade das Artes de Filadélfia no ano passado, Jabari Banks já lançou algumas de suas músicas no YouTube, mas não tem experiência em Hollywood. A escolha dele é semelhante a do próprio Will Smith, que na época de Um Maluco no Pedaço era um rapper em ascensão, também sem experiência como ator.

Assista ao vídeo (sem legendas) em que Will Smith revela a novidade para Jabari Banks:

Da Redação Will Smith anuncia novo protagonista de reboot de Um Maluco no Pedaço

