Websérie baiana trata homossexualidade de forma natural

A websérie Retratos, do diretor baiano Rafael Jardim, estreou no último sábado no Youtube e já atingiu aproximadamente 7 mil visualizações em apenas 4 dias.

Com a proposta de retratar a juventude gay atual de forma natural, sem estereótipos, pudores ou superficialidade, a produção é protagonizada pelos atores Victor Corujeira (do longa "Depois da Chuva"), Luna Kruschewsky (Os Saltimbancos da Esperança), Marcos Barreto (Mar Morto), Mirella Matteo (Caratapa) e Albert Elliot de Lira (Cia. Novos Novos).

Produzidos de forma independente, os três primeiros episódios foram financiados com recursos da própria equipe. A ideia é usar os episódios para arrecadar recursos para a produção do restante da temporada.

Segundo o diretor, o projeto surgiu devido "à escassez de material que aborde a temática de forma sincera, sem o conservadorismo dos grandes veículos de comunicação".

O segundo episódio da série, intitulado "Lara e Pietra" está previsto para estrear nesta sexta-feira, 7 , no canal Webséries G.

"Retratos" é a primeira produção do canal, que nasceu com a proposta de criar outros títulos, com gêneros que vão do terror a comédia, sempre tendo a homossexualidade como tema central.

