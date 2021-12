Watkins supera Cumberbatch como melhor ator da TV britânica

Jason Watkins venceu Benedict Cumberbatch e ganhou o prêmio de melhor ator na maior premiação da televisão britânica, no domingo, enquanto Georgina Campbell foi nomeada melhor atriz pelo British Academy of Film and Television Arts (Bafta).

Cumberbatch, que interpreta Sherlock na série de sucesso de mesmo nome, foi indicado mais vezes do que qualquer outro nas principais categorias do Bafta, mas novamente ficou sem o prêmio, com Watkins recebendo o título por sua interpretação do personagem título de "The Lost Honour of Christopher Jefferies".

O drama, que conta a história verdadeira da falsa acusação contra Christopher Jefferies por assassinato e a difamação da mídia que acompanhou o processo, também recebeu o prêmio de melhor série.

Georgina Campbell ganhou por sua interpretação de uma vítima de abusos domésticos no drama da BBC "Murdered by My Boyfriend". Stephen Rea ganhou o prêmio de ator coadjuvante por seu papel na trama policial "The Honourable Woman".

Gemma Jones, que foi nomeada pela última vez em 1977, recebeu seu primeiro Bafta por "Marvellous", cinebiografia de Neil Baldwin, que foi diagnosticado com dificuldades de aprendizado, mas que se tornou um palhaço de circo bem sucedido. "Marvellous" também ganhou na categoria "Single Drama".

O vencedor na categoria internacional foi " true Detective", que estrela Matthew McConaughey e Woody Harrelson como dois detetives de Louisiana em uma busca de 17 anos por um assassino.

