'Watchmen' tem 1º teaser divulgado pela HBO; assista ao vídeo

HBO divulgou o 1º teaser da série Watchmen em seu canal no YouTube nesta quarta-feira, 8. De acordo com o vídeo, o lançamento está previsto para o outono do hemisfério norte deste ano (entre setembro e dezembro de 2019).

Watchmen foi criado por Damon Lindelof, e, segundo a HBO, é uma "reimaginação para os dias modernos" das histórias em quadrinhos de Alan Moore sobre vigilantes mascarados.

No elenco estão artistas como Regina King, Don Johnson, Jeremy Irons, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Yahya Abul-Mateen II e Louis Gossett Jr.

Assista ao vídeo com o 1º teaser de Watchmen abaixo:

