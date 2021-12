Walcyr Carrasco nega ser vingativo com atores de Amor à Vida

Walcyr Carrasco, autor de Amor à Vida, da Globo, usou seu perfil em uma rede social para negar rumores que ele seria vingativo com atores que falam mal de sua novela ou que não fazem o que ele determina.

Nos bastidores, dizem que Walcyr muda ou até mata os personagens, como ocorreu com Marina Ruy Barbosa, que não aceitou cortar os longos cabelos.

"Outra mentira: que estou me vingando de quem falou mal da novela, alterando seus papéis. Nunca prejudicaria minha novela por vingança. Imaginem", escreveu ele no Twitter.

Nas últimas semanas, alguns atores demonstraram insatisfação com os rumos que seus personagens tomaram no decorrer da trama. Ricardo Tozzi (Thales), Juliano Cazarré (Ninho), Rodrigo Andrade (Daniel) e Marcello Antony (Eron) foram alguns dos queixosos. O novelista rebateu todas as declarações com repostas irônicas.

Outra mentira: q estou me vingando de quem falou mal da novela,alterando seus papéis. Nunca prejudicaria minha novela por vingança! Imaginem — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) 21 janeiro 2014

Como eu não conto o final da novela pra ngm, ficam inventando notas, por falta do que escrever.Eu não me vingo nos papéis — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) 21 janeiro 2014

Uma coisa eu respeito: todo brasileiro tem opinião sobre a novela e sobre o futebol. As pessoas tem o direito de opinar, sim. — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) 21 janeiro 2014

Posso nem concordar com a opinião de pessoas do público, mas o direito de opinar todo mundo tem. Na novela e no futebol, mais que tudo! — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) 21 janeiro 2014

