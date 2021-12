Wagner Moura e Netflix anunciam data de estreia de "Narcos"

Wagner Moura e a Netflix (serviço de TV por Internet) anunciaram, nesta quinta-feira, 25, que a aguardada série "Narcos" já tem data de estreia definida: 28 de agosto.

O ator baiano, que segue com a carreira internacional, aparece em um vídeo publicado nas redes sociais do Netflix, anunciando a data. Na série, Wagner interpreta o traficante colombiano Pablo Escobar.







A inspiração é alma do negócio.#NARCOS está cruzando a fronteira. Posted by Netflix on Quinta, 25 de junho de 2015

Na sinopse oficial "Narcos", que será exibida exclusivamente para os assinantes da Netflix, traz as histórias da vida real dos chefões do tráfico no final dos anos 80 e os esforços realizados pela lei para detê-los. A série mostra com detalhes o choque entre as forças em conflito - legais, políticas, policiais, militares e civis - que tentam combater o tráfico da cocaína.

Além de Wagner Moura, a série ainda tem os brasileiros José Padilha, como diretor da trama, e André Mattos, que compõe o elenco. Ambos foram parceiros de Wagner em "Tropa de Elite".

"Narcos", que terá 10 episódios, ainda terá nomes como Boyd Holbrook ("A Hospedeira") e Pedro Pascal (o príncipe Oberyn Martell de "Game of Thrones"), que interpretam os agentes reais da DEA, Stephen Murphy e Javier Peña, e apresenta o colombiano Juan Pablo Raba, Joanna Christie, Stephanie Sigman (que estará no próximo filme de James Bond, "Spectre"), o ator colombiano Manolo Cardona, o porto-riquenho, Luis Guzman, e a bela Ana de la Reguera, do México.

