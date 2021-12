Wagner Barreto vence primeira temporada do 'The Voice Kids'

Após quase três meses de audições, o paranaense Wagner Barreto foi anunciado neste domingo, 27, o vencedor da primeira temporada de "The Voice Kids", reality show musical da Globo. O cantor mirim, selecionado pela dupla sertaneja Victor & Léo, recebeu 66% dos votos do público e superou as rivais - e conterrâneas - Rafa Gomes e Pérola Crepaldi.

Wagner Barreto, morador de Porto Rico, no interior do Paraná, tem 15 anos e canta desde os 6. Suas principais influências são Tião Carreiro, Zezé Di Camargo e Luciano e Daniel, segundo informações do site oficial.

O "The Voice Kids" estreou com um painel de jurados diferente da versão com adultos. Com exceção de Carlinhos Brown, todos os demais - Ivete Sangalo e a dupla sertaneja Victor & Leo - participam pela primeira vez da competição musical.

A competição começou com 24 vozes para cada uma das três equipes, totalizando 72 cantores e cantoras mirins entre 9 e 15 anos. O vencedor levou R$ 250 mil e gravará um álbum.

adblock ativo