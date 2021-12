Volta de Gugu "assombra" artistas do SBT

O retorno de Gugu Liberato ao casting da TV de Silvio Santos ainda nem aconteceu, mas já está causando choro e ranger de dentes nos corredores da emissora. As apostas são para quem irá sair do ar para a entrada de Gugu. Entre os mais temerosos está Celso Portiolli, que substituiu Gugu à frente do dominical Domingo Legal, e se deu muito bem. Não só financeiramente, mas do ponto de vista artístico e de ibope. Celso segurou a onda com grande maestria e competência.

Provavelmente

Celso não precisará se preocupar. Gugu poderá assumir as noites de sábado no SBT.

Cadê a Anatel?

Já repararam a diferença de volume entre as emissoras de TV por assinatura? Você está assistindo algo num volume agradável, faz a besteira de trocar de canal, e lá está o volume dez pontos acima do anterior. Coisa extremamente irritante.

Falando em gritar...

Zeca Camargo até que está indo bem em sua nova função de apresentador do Video Show. A pergunta que não quer calar é: "Por que ele grita tanto enquanto apresenta?". Se continuar com esse berreiro, daqui a um mês vai sair com laringite.

Tensão na Globo

Há muitos rumores circulando de que a emissora vai tirar vários programas do ar na grade de verão de 2014. Sob ameaça estão, inclusive, programas históricos, como o Programa do Jô e o Altas Horas. Nada foi confirmado, até o momento.

Gostou, hein?

A Globo vai promover em 2014 seu terceiro festival Promessas, dedicado somente à música gospel. Curioso, porque do outro lado do ringue, a Igreja Universal está fechando sua gravadora e estúdio de música gospel.

O valorizado Itaim

É um dos bairros candidatáveis a abrigar o futuro museu Hebe Camargo, em São Paulo. Se o martelo for batido, o museu pode ser inaugurado até o final de 2014.

O filme Crô...

...que acaba de estrear nos cinemas do Brasil afora é decepcionante. Sem graça, não acrescenta nada ao personagem. Enfim, um caça-níqueis baseado num personagem de sucesso em novela. Poupe seu dinheiro.

